「阪神紅白戦、白組３−５紅組」（９日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）阪神は２日連続の紅白戦。佐藤輝明内野手（２５）が第１打席で特大弾を放った。デイリースポーツ評論家の西山秀二氏は厳しいインコースを「最高の打ち方をした」と称賛。３度の本塁打王に輝いた門田博光さんの打撃をダブらせた。◇◇佐藤輝はインコースの厳しい球に対して、最高の打ち方をしたと思う。バットを力いっぱい振り回す