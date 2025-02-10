「阪神春季キャンプ」（９日、宜野座）阪神・岡田彰布オーナ付顧問（６７）が宜野座キャンプを視察し、シートノックに苦言を呈した。監督時代にはシートノックでのカットプレー練習を徹底。今キャンプではカットマンが中継に入らないケースも目立つことから「まあ連係やろな。あんまり良くないよな、連係。ちょっとあまりにもな、スローイングが悪いやろ」と厳しく指摘した。昨季までは試合前にシートノックをほぼ欠かさず実