お笑いコンビ・なすなかにしが、11日(15:50〜)に放送される日本テレビの特番『news every.特別版 Colorful ライフラリー 〜人生ってみんな違ってスバラシイ〜』に出演する。なすなかにし日本テレビの多様性キャンペーン「カラフルDAYS」のキックホフ特番として放送される同番組。なすなかにし・那須晃行は、自身の闘病経験とリハビリについて語る。那須は、2023年12月に脳梗塞を発症し休養。翌年1月にSNSで退院を報告し、テレビ番