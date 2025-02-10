【モデルプレス＝2025/02/10】2024年の11月1日からニッポン放送をはじめ全国の11のラジオ局で、目の不自由な人が安心して街を歩けるように「音の出る信号機」を設置する募金を呼び掛けていたチャリティ・キャンペーン「第50回 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（以下、ミュージクソン）が1月31日をもって終了。この度、3ヶ月間に寄せられた募金総額が9,244万9,463円となったことが発表された。【写真】田中圭、出川哲朗と裸