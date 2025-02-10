「阪神紅白戦、白組３−５紅組」（９日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）阪神・藤川球児監督（４４）が紅白戦で好投した漆原、伊藤稜、松原の３人を高く評価した。それぞれ１回を無失点。具志川キャンプ組３人の今季にかける思いが指揮官にヒシヒシと伝わってきた。「危機感でしょうね。姿勢と没頭を（テーマに）掲げると、落ち着いているのか、荒々しくてもいいからやったやろうという思いなのか、一瞬で伝わっ