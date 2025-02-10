◇１０日（月）▲国会本会議、最大野党「共に民主党」が交渉団体代表演説（１０：００）◇１１日（火）▲閣議（８：００）▲国会本会議、与党「国民の力」が交渉団体代表演説（１０：００）▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾審判、第７回弁論（１０：００、憲法裁判所）▲国会国防委員会の全体会議（１４：３０）◇１２日（水）▲国会、対政府質疑（政治・外交・統一・安全保障分野、１４：００）◇１３日（木）▲尹大統領の