1月30日に発表され、4月3日に発売される新型車「ジムニー ノマド」。その人気はすさまじく、発表から4日後に受注停止となった（筆者撮影）「1月30日発表の新型『ジムニー ノマド』（4月3日発売）について､現在、販売計画台数を大きく超える約5万台のご注文をいただいています｡この状況を鑑みて、ご注文の受付を一時的に停止させていただきます。」上記は発表翌週の2月3日にスズキから報じられたプレスリリースの文言だ。【写真を見