《小倉競馬制裁＆出来事》【出走取消】▽12R…レイワホマレ（感冒）【過怠金】▽7R…荻野極1万円（直線で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたため）▽8R…秋山1万円（直線内斜行）▽10R…荻野極3万円（3角内斜行）【戒告】▽4R…高田（ムチの使用法）▽10R…国分恭（3角外斜行）▽11R…吉田隼（ムチの使用法）