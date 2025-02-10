2月10日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道389・・・荒尾市蔵満（スピード違反）国道57・・・菊池郡大津町大林（スピード違反）国道324・・・天草市有明町（スピード違反）国道266・・・上天草市大矢野町中（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等