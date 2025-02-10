イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属するオランダ代表ＤＦフィルジル・ファンダイク（３３）に、スペイン１部バルセロナ入りの可能性が浮上した。ファンダイクは今季限りで契約を満了するため、同条件のＦＷモハメド・サラー、ＤＦトレント・アレクサンダーアーノルドとともに去就が注目されている。そんな中、スペインメディア「エル・ナシオナル」によると、バルセロナはファンダイクの動向を注視しているという