巨人は宮崎での春季キャンプの第２クールを９日に終了した。新助っ人の昨季まで中日で不動の守護神だったライデル・マルティネス投手（２８）やトレイ・キャベッジ外野手（２７＝前アストロズ）も順調に調整。独自の調整が認められる「Ｓ班」で汗を流しているが、こうした状況が阿部慎之助監督（４５）にとっては悩ましくも「うれしい悲鳴」となりそうだ。キャンプを通じて９日目となったこの日は、シート打撃を実施。前ＤｅＮ