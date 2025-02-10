男女でタスキをつなぐ大学駅伝「全国大学対抗男女混合駅伝」の大会アンバサダーに、アイドルグループ「なにわ男子」の西畑大吾が就任したことが明らかになった。２月１６日に開催される同駅伝（同日正午〜カンテレ・フジテレビ系で生中継）は、２０２１年に誕生した大学駅伝・世界で唯一の男女混合レース。５度目の開催となる今回は２１校が火花を散らす。陸上競技の経験を買われてアンバサダー就任となった西畑は「まさか僕