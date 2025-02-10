楽天・ドラフト１位・宗山塁内野手（２１）＝明大＝が１１日の日本ハムとの練習試合（金武）で「１番・遊撃」でデビューすることが９日、決まった。背番号と同じく、１番に打席に立つ。日本ハムの先発は侍ジャパンにも選出されたことがある左腕の根本が予想される。明大時代は主に３番を任されていたが、「どの役割でも自分の出せるものを出したい。成功もあればミスもあると思うので、一喜一憂せず次につなげられれば」と、す