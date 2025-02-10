◆アイスホッケー女子▽２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選最終日（９日、北海道・苫小牧市ｎｅｐｉａアイスアリーナ）４大会連続５度目の五輪出場を決めている世界ランキング７位の女子日本代表「スマイルジャパン」は、同１２位の中国を４―１で下し、３戦全勝で最終予選を終えた。地元の最終予選でつかんだ自信を胸に、来年２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪で悲願のメダル獲得を目指す。女子日本代表の強化に向