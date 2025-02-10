オリックス・東松快征投手（１９）がマイホーム入手の約束！？を取り付けた。２年目にして自身初のＡ組（１軍）キャンプに抜てきされた左腕は９日、宮崎キャンプでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。３０球で安打性わずか１本の好投を見せた。エースの宮城大弥投手（２３）からは宮城自身の２年目成績（１３勝４敗）を超えた場合、「家でも何でも買ってやる」と破格の約束をゲット。仰天のご褒美を発奮材料に、まずは開幕