ドジャース・大谷翔平投手（３０）が９日（日本時間１０日）、キャンプを行うアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設に真美子夫人（２８）、愛犬のデコピンとともに訪れた。メジャーではキャンプ施設に家族や愛犬が来ることは珍しいことではないが、真美子夫人とデコピンは初訪問とみられる。前日８日（同９日）までは連日キャンプ施設で自主トレを行っていた大谷。今季は２年ぶりに投手復帰するシーズンとあって、入念にキャッ