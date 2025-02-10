元HKT48でタレント・俳優の田中美久（23）が、10日発売の『週刊プレイボーイ』8号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。【写真多数】小柄ながら”豊満ボディ”を披露した田中美久＜ほか週プレ8号グラビアカット＞“令和のグラビアヴィーナス”としてグラビアシーンを席巻している田中。今回は表紙＆巻頭グラビアで破壊力抜群のボディを惜しげもなく披露。DVDには、47分にわたって沖縄ロケ密着＆インタビューを収録してい