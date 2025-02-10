◇カーリング日本選手権最終日女子決勝北海道銀行7―8フォルティウス（2025年2月9日神奈川・横浜BUNTAI）北海道銀行は2大会連続の2位で五輪への道が閉ざされた。2点を追う第10E最終投でハウスの真ん中にドローを止めてエキストラエンド（EE）に持ち込んだフォース田畑だが、EE最終投ではヒットロールに失敗。直後から落涙し始めた田畑は「申し訳ない気持ちでいっぱい」と視線を落とした。22年以降も道銀に残留し、スキ