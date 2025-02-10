◇カーリング日本選手権最終日男子決勝ロコ・ソラーレ5―7 SC軽井沢ク（2025年2月9日神奈川・横浜BUNTAI）ロコ・ソラーレは第7エンドから4連続無得点で競り負け、五輪出場の可能性が消滅した。最終エンドで勝負の懸かったショットを決めきれなかったスキップ前田海は「仲間に申し訳ない。強いロコ・ソラーレになって五輪が懸かる日本選手権で優勝したい」と捲土（けんど）重来を期した。代表理事を務める本橋麻里コー