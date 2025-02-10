◇アイスホッケーミラノ・コルティナ五輪女子最終予選最終日日本4―1中国（2025年2月9日北海道苫小牧市nepiaアイスアリーナ）日本勢一番乗りで26年ミラノ・コルティナ五輪の出場を決めていた世界ランキング7位の女子日本代表「スマイルジャパン」は4―1で同12位の中国を下し、3戦全勝で最終予選を締めくくった。FW輪島夢叶（ゆめか、22＝道路建設ペリグリン）が3戦連発となる今大会5得点目を奪い、3連勝に貢献した。10