【ラ・リーガ第23節】(アノエタ)ソシエダ 2-1(前半1-0)エスパニョール<得点者>[ソ]シェラルド・ベッカー(1分)、ブライス・メンデス(84分)[エ]ハビ・プアド(53分)<警告>[ソ]ナイフ・アゲルド(51分)[エ]アルバロ・アグアド(40分)、レアンドロ・カブレラ(90分+2)観衆:29,478人└ソシエダが終盤決勝ゴールで連敗ストップ!! 久保建英はELに備えて途中出場