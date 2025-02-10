[2.9 ラ・リーガ第23節 ソシエダ 2-1 エスパニョール]ラ・リーガは9日、第23節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダがエスパニョールに2-1で勝利した。バレンシア戦(●0-1)、ヘタフェ戦(●0-3)、オサスナ戦(●1-2)と続いた連敗は3でストップ。久保はUEFAヨーロッパリーグ(EL)の重要な一戦に備えるため、後半31分からの途中出場だった。ソシエダは6日のコパ・デル・レイ準々決勝オサスナ戦(◯2-0)から中2日、13日のELプレー