[2.9 ラ・リーガ第23節](ラモン・サンチェス・ピスファン)※29:00開始<出場メンバー>[セビージャ]先発GK 13 エルヤン・ニーランDF 3 アドリア・ペドロサDF 4 キケ・サラスDF 22 ロイク・バデDF 26 フアンル・サンチェスMF 5 ルベン・バルガスMF 6 ネマニャ・グデリMF 11 ドディ・ルケバキオMF 17 サウール・ニゲスMF 20 ジブリル・ソウFW 7 アイザック・ロメロ控えGK 1 アルバロ・フェルナンデスGK 31 アルベルト フローレス