◇スペイン1部Rソシエダード2ー1エスパニョール（2025年2月9日サンセバスチャン）スペイン1部レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（23）が9日、本拠エスパニョール戦の後半31分から途中出場。得点には絡めなかったが2ー1の勝利に貢献。チームの連敗を3で止めた。久保は勝利したスペイン国王杯オサスナ戦から中2日ということもあって公式戦3試合ぶりのベンチスタート。アルグアシル監督はそのオサスナ戦からスタメ