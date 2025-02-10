ボートレース大村のG1「第71回九州地区選手権」が10日に開幕する。初日メインはダブルドリーム第1弾・発祥地ドリームだ。前節の誕生祭から連続参戦となっているのが原田幸、下條の2人。少なからずともアドバンテージはある。絶好枠の原田幸がスタート踏み込んで速攻へ。感触悪くなかった下條は果敢に攻め込む。渡辺優は好素性機の21号機。軽量も生かせるだけに、差して上位争いへと加わるか。外枠勢もエンジン的には期待できそ