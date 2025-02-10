ボートレース津のG1「第70回東海地区選手権競走」は9日の4日目10〜12Rで準優勝戦が争われ、10日の最終日12Rに行われる優勝戦メンバーが出そろった。ファイナル1号艇が転がり込んできた磯部。この願ってもないチャンスを是が非でもつかみたいところだ。北川の回り込み策があるが、このメンバーでは簡単に入れてもらえないか。今年初のSGの舞台に出るためにも2022年2月とこなめ大会以来となる当競走2度目のVへ、インから速攻ある