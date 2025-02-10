ボートレース戸田のG1「第70回関東地区選手権」が9日に開幕した。2日目メインはドリーム第2弾「ウインクドリーム」だ。初日の状態では厳しいと悟った毒島だが、グランプリ覇者の底力に期待。本格的な調整でどこまで立て直せるか見もの。3コースから握って回れる土屋の逆転十分。佐藤は現状2コース向きではないが、毒島を捉えるパワーはある。バック伸び勝負に持ち込みたい。＜1＞毒島誠舟が向かない。だからレバーを握れな