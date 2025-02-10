ボートレースまるがめのG1「第68回四国地区選手権競走」は5日目9〜11Rで準優勝戦が争われ、10日の最終日12Rに行われる優勝戦メンバーが出そろった。島村のイン押し切りに期待したが機力自慢の面々が集結し、大激戦にも映る。スリットで同体なら島村の地区選初Vとみるが、節イチパワーを誇る中村日の差し切りやG12回目の参戦で初優出を決めた西岡に勢いもあり侮れない。森高は展開待ちからさばいて、2M勝負に持ち込みたい。