奈良競輪の開設74周年記念「春日賞争覇戦（G3）」は2日目が終了。3日目は10〜12Rで準決勝戦が行われる。注目は10Rだ。細切れで激戦だが中心は地元の三谷竜だ。ライン3車の谷が早めでも飛ばしていくと展開有利。いざとなれば自力があり難関を突破する。山本伸が3番手固め。関東が同期タッグで挑む。武田が思い切って駆けると佐々木悠の出番は十分。道場―小原の反撃は侮れない。＜1＞山本伸一ラインのために3番手の仕事をし