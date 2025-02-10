ボートレース徳山のG1「第68回中国地区選手権」は2日目が終了した。3日目の注目レースは12Rだ。茅原がコース優位に押し切る。機力的には水準レベルも、持ち味の旋回力を武器にここまでオール舟券絡み。イン戦は昨年10月からつ以降、15連勝中と得意にしており、勝って予選トップ通過に前進する。柳生はセオリー通りの差し構えで順走に的。2日目は仕掛け遅れが響いたので、負けないスタートを決めて巻き返す。茅原が冷や汗をかく