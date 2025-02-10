3年前の学生寮「熊野寮」の祭りの際に京都大学の本部棟へ押し入り、業務を妨害したとして、京大生ら6人が逮捕されました。この事件で警察はきのう、「熊野寮」を捜索しました。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、過激派「中核派」の活動家の学生ら男女6人です。警察によりますと、6人は2022年12月、京大の学生寮「熊野寮」の祭りの際に「総長室突入」と称した企画で学生らおよそ250人とともに大学の本部棟に侵入。拡声器を使用