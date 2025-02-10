【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「パークには刺激があふれていると思いますので、そんな体験で超元気になりたいです」（北村匠海） 北村匠海（DISH//）が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを盛り上げる“新ブランドアンバサダーに決定した。 北村の初出演となる新TVCMは、2月11日10時より公開。本CMでは、恐竜息づく「ジュラシック・パーク」エリアでの驚きと刺激に満ちた大冒険や、アソ