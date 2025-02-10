開業20周年より、ブランドスローガンを“NO LIMIT!”とし、限界の無い超感動・超興奮のエンターテイメント体験を通じて、皆さまに超元気をお届けしているユニバーサル・スタジオ・ジャパン。今回、パークの超興奮体験をより一層盛り上げる“新ブランドアンバサダーに、俳優の北村匠海さんが就任することが決定！新TVCM情報とあわせて紹介していきます。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“新ブランドアンバサダー”就任