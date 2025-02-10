女優の福本莉子（２４）とＳｉｘＴＯＮＥＳのジェシー（２８）が９日、都内で行われたダブル主演映画「お嬢と番犬くん」（３月１４日公開、小林啓一監督）の完成披露イベントに出席した。累計発行部数３１０万超の同名漫画が原作で、極道一家の孫娘と、過保護な若頭によるラブコメディー。公開前に一足早く試写したジェシーは「トキメキました、自分で」とニッコリ。「普段は大体ふざけているんですけど、それとは真逆で。原作