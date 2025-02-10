◇スコットランド杯5回戦セルティック5ー0レイス（2025年2月8日）セルティックの日本代表FW前田がハットトリックの活躍で8強入りを支えた。開始6分、左足で左隅を狙い澄ました先制ゴールを決めて3戦連発とすると、前半終了間際に俊足を生かし追加点。4―0の後半32分に左クロスを押し込み、加入4季目で公式戦通算50得点の節目に到達した。古橋のレンヌ移籍後は公式戦3試合で6得点の荒稼ぎ。この日はセンターFWでの先発起用