7人組ガールズグループ「XG」が、日本マクドナルドのテレビCMに初出演することが10日、分かった。10日から放送開始される。22年にデビューのヒップホップ＆R＆Bグループ。デビューシングル「Tippy Toes」が全米ビルボードチャート「Hot Trending Songs Powered By Twitter」で日本人アーティスト史上初の1位にランクインした。さらに日本人ガールズグループで初めて米Billboard誌の表紙を飾るなど、世界で数々の快挙を成し遂げてき