HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XGが、きょう10日より放映がスタートしたマクドナルドのテレビCMに初出演している。【画像】マクドナルドのテレビCMに初出演したXGのメイキングカットXGと親和性のある「GALAXY＝銀河」の世界観で描かれたウェブムービー「リアタイマクパ with XG」篇の公開に加え、マクドナルドの新テレビCM全3篇が順次公開される。今回が初めてのテレビCM出演となるXGが、個性的な宇宙人スタイルに身を包み、