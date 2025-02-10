ロックバンドSOPHIAの松岡充（53）が、伝説的なロック歌手デヴィッド・ボウイさんが音楽を手がけ“遺作”と言われるミュージカル「LAZARUS」（5〜6月、KAAT神奈川芸術劇場、大阪・フェスティバルホール）で主演することが9日、分かった。同作は、ボウイさんと、先鋭的な作風で知られる劇作家エンダ・ウォルシュ氏が共同で執筆したミュージカル。76年公開のボウイさんの主演映画「地球に落ちて来た男」の続編的な意味合いを持つ作品