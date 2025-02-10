[2.9 FA杯4回戦 プリマス 1-0 リバプール]FAカップは9日、4回戦を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプールがEFLチャンピオンシップ(2部相当)最下位のプリマスに0-1で敗れた。ブライトンに敗れた2022-23シーズン以来2年ぶりの4回戦敗退。FA杯で下位カテゴリに破れるのは2016-17シーズンに4回戦でウォルバーハンプトン(当時2部)に敗れて以来、8年ぶりの屈辱となった。リバプールは6日のカラバオ杯準決勝トッテナム戦(◯4-0)から中2