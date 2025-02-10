■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2459) アウン 東証スタンダード (2666) オートＷ 東証スタンダード (3936) ＧＷ 東証グロース (3350) メタプラ 東証スタンダード (8107) キムラタン 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9229) サンウェルズ 東証プライム (672