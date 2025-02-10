【ワシントン＝阿部真司】トランプ米政権で国家安全保障担当大統領補佐官を務めるマイク・ウォルツ氏は９日のＮＢＣの番組で、ロシアとウクライナの戦闘終結を巡り、今週、本格的な協議に入るとの見通しを示した。ウォルツ氏は、「すべての関係者を交渉のテーブルに着かせ、この戦争を終わらせる必要がある」と述べ、早期停戦に意欲を示した。ウクライナが求める停戦後の「安全の保証」を巡っては、「欧州諸国がこの紛争を自