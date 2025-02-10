桜島の南岳山頂火口で9日午後8時3分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から2000mの高さまであがり、やや多量以上の噴煙が南東に流れました。大きな噴石が6合目の南岳山頂火口より800から1100mまで飛散しました。桜島の爆発的噴火の様子と降灰予報は画像で掲載しています。 桜島の爆発的噴火はことし31回目で、噴火警戒レベルは３の入山規制が継続しています。 定時の降灰予報では、桜島で噴火が発生した場合、１０日午前９時から午