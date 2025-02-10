栄養豊富で、彩りのアクセントにもなるほうれん草。おひたしや炒めものなど、副菜に大活躍する万能野菜です。そこにツナとマヨネーズを合わせれば、子どもも大好きな味わいに。緑が苦手な方にも食べやすく仕上がります。ビタミンたっぷりのひと皿を、ぜひ食卓にプラスして！『ほうれん草とツナのサラダ』のレシピ材料（2人分）ほうれん草……1わ（約200g）にんじん……4cm（約30g）ツナ缶詰（70g入り）……1缶〈A〉マヨネーズ……