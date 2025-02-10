ボートレース蒲郡の「サンベリー蒲郡いちご杯」は９日、準優勝戦が行われた。寺島吉彦（３９＝東京）は準優９Ｒ２着で優出に成功。１Ｍで３コースからの二番差しはやや窮屈なターンになったがクルッと舟を向けて２番手に浮上するとそのまま押し切った。「ペラが間に合って準優はいい状態で行けました。ピット離れを含めて全体に上積みができたので１Ｍでもいいターンができた」と笑顔で振り返った。当地前回戦の昨年５月には