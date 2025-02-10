大リーグ公式サイトが「春季キャンプで注目の12投手」を特集した。トップではロッテからポスティングシステムでドジャースに移籍した佐々木を「100マイルを超える速球と地球上で最高のスプリッターの一人」と紹介し、12番目には海外FA権を行使して巨人からオリオールズに移籍した菅野の名前を挙げた。番外編として右肘手術から投手復帰を目指す大谷を取り上げ「もし、試合でマウンドに立つことがあれば、誰もが注目するだろ
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