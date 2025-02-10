カブスの今永はキャンプ施設で自主トレした。ウオーミングアップ、ランニング後にアメリカンフットボールのボールを使ったキャッチボールで投球フォームを入念にチェックした。投球練習はせず、その後は室内練習場で汗を流すなど、9日（日本時間10日）のバッテリー組キャンプインを翌日に控え、軽めの調整で準備を整えた。14日（同15日）の野手組キャンプインへ向けて自主トレを続ける鈴木は、フィールドでゴロ捕球から一連の