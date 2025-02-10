４枚目のアルバム「Ａｐｐｌｅｏｆｍｙｅｙｅ」を引っ提げた「ＮＥＭＯＰＨＩＬＡ」が９日、「ＡｐｐｌｅｏｆｍｙｅｙｅＲｅｌｅａｓｅＴｏｕｒ２０２５」（１７か所）の初日を恵比寿ＬＩＱＵＩＤＲＯＯＭで迎えた。今回のツアーについてボーカルのｍａｙｕは「出る音すべてに４人の気持ちが込められていて、４人ならではのバランスと強い意志がパフォーマンスの箇所箇所に散りばめられていて、今まで以上に