極端な気候はこの先どうなるのか、専門家に聞きました。■猛暑→急なドカ雪 気候“極端化”（三重大学・地球環境学立花義裕教授）「寒暖の激しい冬になると思いますね。寒くてドカ雪が降るときと、暖かくて春のような天気になるのが繰り返される。夏も冬も、より極端な気象になりやすい」こう語るのは、三重大学の立花教授です。「今までにない暑さですよね」全国9地点で40℃以上となり、“観測史上最も暑い”といわれた、去年の