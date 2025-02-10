[2.9 ラ・リーガ第23節](アノエタ)※26:30開始<出場メンバー>[ソシエダ]先発GK 1 アレックス・レミロDF 6 アリツ・エルストンドDF 12 ハビ・ロペスDF 19 ジョン・アランブルDF 21 ナイフ・アゲルドMF 4 マルティン・スビメンディMF 17 セルヒオ・ゴメスMF 24 ルカ・スチッチMF 28 パブロ・マリンFW 9 オーリ・オスカールソンFW 11 シェラルド・ベッカー控えGK 13 ウナイ・マレーロGK 32 アイトール・フラガDF 20 ジョン・パ