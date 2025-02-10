【フランス・リーグアン第21節】(グルパマ スタジアム)リヨン 4-0(前半1-0)スタッド・ランス<得点者>[リ]ニコラス・タグリアフィコ(36分)、コランタン・トリッソ(68分)、ライアン シェルキ(79分)、ジョージズ・ミカウタゼ(90分+3)<退場>[ス]E. Zabi(87分)<警告>[リ]クリントン マタ(31分)、ニコラス・タグリアフィコ(58分)[ス]ウマル・ディアキテ(11分)、ノア・サンギ(67分)観衆:43,489人└スタッド・ランスがリ